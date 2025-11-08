Edirne’nin Keşan ilçesinde görev yapan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Onur Uluca, hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan verilen hapis cezasının kesinleşmesi üzerine tutuklandı.
Geçtiğimiz yıl İpsala Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Uluca, “Göçmen kaçakçılığı” suçlamasıyla 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargı sürecinin tamamlanmasıyla karar kesinleşti.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Uluca, emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan CHP’li meclis üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keşan Belediyesi Meclisi’nde görev yapan Onur Uluca’nın yerine kimin getirileceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak meclis toplantısında netleşecek.