Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatının da yapıldığı bir depoda sebebi bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Yangının ardından ise acı haber geldi. Yangında ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 5 kişinin de yaralandığı ve tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

Meydana gelen acı olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Tunç, yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu.

3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Tunç, "Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangınla ilgili olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılmıştır. Bir Cumhuriyet başsavcıvekili, iki Cumhuriyet savcısı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.