Son Mühür/ Osman Günden- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Bahadır Erdem, Son Mühür'e verdiği röportajda, Son Mühür Ankara temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'e konuştu. Erdem, Partinin olağanüstü kurultayını "çok kıymetli" olarak nitelendirdi. Bu kurultayın, CHP'nin demokrasi adına verdiği mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Erdem, demokrasi mücadelesinin hiçbir zaman bitmeyeceğini vurguladı. Erdem, kurucu parti olarak CHP'nin, herhangi bir hukuksuzluk, vatandaşlar arasındaki eşitliği bozan hareket veya demokrasiyi kesintiye uğratan girişimin karşısında duracağını söyledi.

"AK Parti'nin umudu konusuz kaldı"

Erdem, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti), CHP içinde ikilik yaratma ve parti içi karışıklık çıkarma umuduyla, Anayasa'da yeri olmayan bir kurultay iptali davası açtırdığını iddia etti. Bu olağanüstü kurultayın, söz konusu davayı tamamıyla "konusuz bırakacağını" belirtti. Delegelerin kendi iradeleriyle toplandığını ve bu davaların sonuçsuz kalacağını ifade eden Erdem, bu kurultayda Genel Başkan Özgür Özel ve parti meclisinin bir kez daha seçileceğini vurguladı.

CHP'nin öncelikleri: Ekonomi, hukuk ve sosyal barış

Bahadır Erdem, CHP'nin artık yoluna devam ettiğini ve asıl gündemlerinin Türkiye'nin sorunları olduğunu belirtti. Konuşmalarında ekonomi, hukuk, sosyal barış ve dış politika gibi konulara odaklandıklarını söyledi. Özellikle Filistin meselesi, ekonominin kötü durumu ve eşit vatandaşlığın bozulması gibi konularda Genel Başkan Özgür Özel'in söylemlerinin Türkiye için önemli olduğunu ifade etti.

Siyasi davalar ve hukuksuzluk

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalara da değinen Erdem, bu davaların hukuken kabul edilebilir olmadığını ve siyasi davalar olduğunu savundu. İmamoğlu'na verilen cezanın Türk siyasi tarihine geçen bir hukuksuzluk olduğunu belirtti ve bu tür kararlara şaşırmadıklarını, ancak Türkiye adına üzüldüğünü dile getirdi. Gelecek seçimlerde kazanacaklarını ve her şeyin yoluna gireceğini umut ettiğini sözlerine ekledi. Erdem, son olarak, Genel Başkan Özgür Özel'in doğum gününü kutladı.