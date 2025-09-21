Son Mühür- Özgür Özel yönetimine muhalif isimlere ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle CHP'de tartışma yaratan TGRT Haber 22.Olağanüstü kurultayıyla ilgili çarpıcı bir iddiayı daha gündeme taşıdı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP kurultayındaki güven oylamasına ilişkin değerlendirmesinde, Genel Başkan Özgür Özel'in "Bin imza topladık" sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Kurultayda Özgür Özel yönetimine yönelik güven oylaması yapıldığına işaret eden Atik,

"Bu oylama, yeterli imzanın toplanmadığının ve genel başkanın partililer ile kamuoyuna yanlış bilgi verdiğinin ispatıdır" dedi.

Atik, ''Yapılanın bir genel başkanlık seçimi değil, kurultayı toplama oylaması olduğunu da vurguladı.



Ne demişti Özgür Özel?



Özgür Özel'in kurultayın toplanmasıyla ilgili önceki açıklamalarına göndermede bulunan Fatih Atik,

''Ne demişti? 900 imza topladı arkadaşlarımız bir günde, 1000 imza topladılar. 1040 dedi. Şimdi bu güven oyunu sordun ya niye yapıyorlar bu güven oyunu? Çünkü böyle bir imzanın olmadığı ortaya çıkıyor. Bu güven oynaması 900 imzanın bin imzanın toplanmadığını genel başkanım tabiri caizse kamuoyuna ve partilere yalan söylediğinin ispatıdır bu. Eğer burada güven oylamasını yapmasalardı seçim yapamıyorlardı.'' iddiasını gündeme taşıdı.



Seçim yapabilmek için oylama yapıldı...



Divan Başkanı Murat Emir'in tüzüğün 5.Maddesindeki olağanüstü kurultay istemine değindiğini belirten Fatih Atik,

''Murat Emir de anlatırken diyor ki 5. maddede olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme güven oyu ve seçim maddesi konulabilir.

Demek ki daha önce başvuruda sağlanamamış. Şimdi salonda bunu sağladılar. Salonda güven oylaması. Yapıyorlar ve seçimi de bugün yapabiliyorlar. Çünkü bu az önce yaptıkları bir genel başkanlık seçimi değil, güven oylaması ve bununla beraber kurultayı aslında toplama... Yani seçim yeni konuldu.'' diye konuştu.

