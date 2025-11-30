Son Mühür- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları, bu yıl ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanarak öğrenci ve öğretmenlerin tek bir dijital merkezden içeriklere ulaşmasına imkân sağladı. Sorulara hem çevrim içi olarak erişilebiliyor hem de PDF formatında indirilebiliyor.

Sınava hazırlık tek platformdan planlanabilecek

14 Haziran 2026’da yapılacak LGS’ye hazırlanan öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak çalışma süreçlerini daha sistemli biçimde planlayabilecek. Platform üzerinden sunulan içerikler, öğrencilerin kendi ilerlemelerini takip edebilmelerine de olanak tanıyor.

Toplam 45 sorudan oluşan kitapçık hazırlandı

Yayımlanan kitapçıklarda,

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 10’ar soru,

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derslerinden 5’er soru

olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Sorular, 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alınarak, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerini ölçmeye yönelik şekilde hazırlandı.

Merkezi, hızlı ve güvenilir erişim sağlanacak

Soruların ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanmasıyla, öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları içeriklere hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapı üzerinden erişmesi amaçlanıyor.