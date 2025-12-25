Son Mühür- Piar Araştırma'nın son çalışmasında Ege Bölgesi'nin yedi ilinin nabzı tutuldu. 1-15 Aralık tarihlerinde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak milletvekilleri kendi illerinden aldıkları oy yüzdesine göre sıralandı.

Ege Bölgesi'nin başarı oranı en yüksek milletvekilleri sıralamasında Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ yüzde 28.4'le zirvede yer aldı.

Gökçe Gökçen sürprizi...



CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ofisi'nde görevlendirilen İzmir Milletvekili Murat Bakan yüzde 26.3'le listenin ikinci sırasında yer alırken, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay yüzde 26.1'le üçüncü,

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan yüzde 25.7'yle dördüncü,

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç yüzde 24 ile beşinci ve CHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen yüzde 22.8'le altıncı sırada yer bulmayı başardı.

Mayıs 2023'den Aralık 2025'e...



Piar Araştırma'nın çalışmasında Ege Bölgesi'nin Mayıs 2023'le Aralık 2025'in seçmen tercihi de mercek altına alındı.

CHP'nin yüzde 34.5 olan oyunu yüzde 45'e çıkartarak en yükse artışı gösteren parti olduğu ortaya çıktı.

AK Parti'nin yüzde 30 olan oyunun yüzde 27.3'e gerilediği ankette en büyük oy kaybını yaşayan partinin oyu yüzde 12.5'ten yüzde 6.2'ye düşen İYİ Parti olduğu görüldü.

MHP ve DEM Parti'nin yüzde 1 civarında oy kaybettiğinin görüldüğü ankette Zafer Partisi'nin oylarını ikiye katlayarak yüzde 2.2'den yüzde 4.4'e çıktığı anlaşıldı.

