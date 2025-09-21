Son Mühür/ Osman Günden- CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in sorularını yanıtladığı özel bir röportajda, parti gündemi ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Kurultaylar ve parti içi kenetlenme

Nazlıaka, partinin son iki yıl içinde dördüncü kez kurultay yapmasını ele aldı. Bu durumun, partinin genel başkanına ve yönetimine olan desteğin bir göstergesi olduğunu söyledi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) CHP'yi sürekli tartıştırmak ve parti içinde sorun varmış gibi bir algı yaratmak istediğini iddia etti. Nazlıaka, bu hamlelerin tam tersi bir etki yarattığını ve hem parti içi kenetlenmeyi artırdığını hem de halkın CHP'ye daha fazla sahip çıkmasına neden olduğunu belirtti.

CHP: Halkın umudu, demokrasinin teminatı

Aylin Nazlıaka, içinde bulunulan zorlu dönemde CHP'nin halkın umudu haline geldiğini vurguladı. Partinin, demokrasi, laiklik, eşitlik ve adaletin teminatı olduğunu ifade etti. Halkın, kendi hayatında yaşadığı her türlü adaletsizlik için CHP'ye güvendiğini ve partinin iktidara gelmesini istediğini dile getirdi. Bu kurultayların, partinin iktidar yürüyüşünü daha da hızlandıracağına inandığını sözlerine ekledi. Nazlıaka, ayrıca CHP'ye ciddi bir üye katılımı olduğunu ve gelecek kasım ayında olağan kurultayın gerçekleşeceğini de belirtti.

Hukuk mücadelesi ve "konusuz kalan" davalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı, 24 Ekim'e ertelenen kurultay davası hakkında da konuştu. Bugün gerçekleşen olağanüstü kurultayla birlikte, dava konusunun ortadan kalktığını ve büyük ihtimalle red kararı beklediklerini söyledi. Bu sürecin siyasi bir oyun olduğunu ve kurultay delegelerinin bu oyuna izin vermeyeceğini vurgulayan Nazlıaka, partisinin bu konuda hiçbir endişesi olmadığını ifade etti. Kendilerinin halkın sorunlarıyla uğraşmaya devam edeceğini, AK Parti'nin ise CHP ile uğraşmaya devam ettiğini dile getirdi. Nazlıaka, gençlerin gelecek kaygısı nedeniyle yurt dışında çare aradığı bir Türkiye ile karşı karşıya olunduğunu belirtti.

Kadın hakları ve eşitlik çağrısı

Aylin Nazlıaka, CHP'nin kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasında öncü bir rol oynadığını hatırlatarak, yerel yönetimlerde de kadın belediye başkanlarının sayısını artırdıklarını söyledi. Tüm kadın seçmenlerin oylarına talip olduklarını belirten Nazlıaka, kadınlar için ücretsiz öğün hakları, eğitimde fırsat eşitliği, şiddetin önlenmesi, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi ve 6284 sayılı kanunun uygulanması gibi konularda mücadele edeceklerini ifade etti. Konuşmasını, "Hiçbirimiz hepimiz kadar güçlü değiliz" sözleriyle tamamlayarak, halkı birlikte hareket etmeye davet etti.