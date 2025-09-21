Son Mühür- La Gazzetta dello Sport’a konuşan Claudio Marchisio, Kenan Yıldız’ın performansını övdü. Marchisio, “Kenan 20 yaşında ve sahip olması gereken her şeye sahip olduğunu gösteriyor. Sadece yaratıcı bir oyun kurucu değil, aynı zamanda çok çalışan biri. Çok genç ve yetenekli, sahada elinden gelenin en iyisini yapıyor. Takım arkadaşlarını da etkiliyor. Bremer’in söylediği gibi, Kenan’ın Juventus’un Lamine Yamal’ı olabileceği doğru. Benim zamanımda da bu takımda forma giyerdi.” ifadelerini kullandı.

“Böylesine güçlü bir oyuncuyu bulmak kolay değil”

Kenan Yıldız’ın sözleşmesinin uzatılması gerektiğini vurgulayan Marchisio, oyuncunun kulüp değerlerini sahiplendiğine dikkat çekti:



“Evet, çünkü yabancı olmasına rağmen Juventus’un değerlerini en iyi şekilde temsil ediyor. Sadece yaratıcı değil, çok çalışkan. Bu kadar genç yaşta kendini takıma adaması herkesi, özellikle de takım arkadaşlarını peşinden sürüklüyor. Avrupa’da birçok kulübün ilgisini çeken böyle bir oyuncunun Juventus’ta kalmak istemesi çok kıymetli. Günümüzde böylesine güçlü bir oyuncuyu bulmak kolay değil. Kenan, kulübün maddi desteğini hak ediyor.”

Juventus’un yeni sembol adayı

Marchisio’nun sözleri, Kenan Yıldız’ın yalnızca bugünün değil, Juventus’un geleceğinin de sembol isimlerinden biri olabileceğine işaret ediyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen sahadaki olgunluğu ve oyun disiplini, hem İtalya’da hem de Avrupa futbolunda dikkatleri üzerine çekiyor.