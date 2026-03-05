Son Mühür- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 1996'da dönemin belediye başkanı Aysel Bayraktar'a özel şartnameyle teslim ettiği alan, bugün para basan özel bir otoparka dönüşmüş durumda.

Şartnameye göre Bornova Belediyesi'nin Ege Üniversitesi'nin burnunun dibinde bulunan Viyadüklerin altına sadece iş makinelerini koyma hakkı bulunuyor.

Olgun Atila ve Mustafa İduğ döneminde otopark olarak kullanılmaya başlayan bölge, Ömer Eşki döneminde de aynı görevine devam ediyor.

Ancak, Olgun Atila ve Mustafa İduğ döneminde özel otopark ücretlerine göre çok daha düşük fiyatlarla hizmet veren alan bugün çevresindeki özel otoparklarla yarışır rakamlarla müşteri kabul ediyor.



Karayolları bürokratlarına zimmet çıkar mı?



Bornova Belediyesi'nin hiçbir ücret ödemeden elde ettiği viyadüklerin altındaki bölgenin gerçek sahibi kamu adına Karayolları Genel Müdürlüğü.

İş makinelerinin koyulması için verilen bölgede Bornova Belediyesi'nin özel şirketi İZBAŞ'ın yönetiminde otoparktan elde ettiği ciddi bir gelir var.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün söz konusu bölgeyi ihaleye çıkartması haline elde edeceği gelirin büyüklüğü düşünüldüğünde akıllara ister istemez, ''Kamu zararı mı var?'' sorusu geliyor.



Özel şirketlerde denetim sorunu...



İZBAŞ, Bornova Belediyesi iştiraki olmasına rağmen özel bir şirket. Bornova Belediye Meclisi Denetim Komisyonu'nun ya da meclis üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi İZBAŞ hakkında herhangi bir denetim yetkisi yok.

Üçüncü şahıslara devredilmesi yasak olan bir bölgenin belediye şirketi olsa da İZBAŞ gibi özel bir şirkete tahsis edilmiş olması 1996'daki şartnamenin yeniden gözden geçirilmesi gerekip gerekmediği sorusunu da beraberinde getiriyor.