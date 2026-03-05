Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal yaşamın temel taşı olan ancak çoğu zaman fark edilmeyen kadın emeğini masaya yatırmaya hazırlanıyor. İzmir FİKİR Buluşmaları kapsamında düzenlenecek olan yeni oturumda, kadınların omuzlarındaki ev içi bakım yükü ve bu emeğin kentsel yaşamdaki stratejik önemi derinlemesine incelenecek.

Kadınların görünmeyen emeği Aziz Vukolos’ta tartışılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün destekleriyle hayata geçirilen İzmir FİKİR Buluşmaları, bu kez rotasını toplumsal cinsiyet eşitliği ve kentsel adalet temasına kırıyor. “Kentin görünmeyen ağları: Kadınların bakım emeği” başlığı altında gerçekleştirilecek olan anlamlı buluşma, 12 Mart saat 19.00’da tarihi Aziz Vukolos Kilisesi Kültür Merkezi’nin mistik atmosferinde kapılarını açacak. Etkinlikte, kadınların ev içerisinde üstlendiği çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi hayati sorumlulukların sadece bireysel bir fedakârlık mı, yoksa kamusal bir hak ve sorumluluk mu olduğu sorusuna yanıt aranacak. Bakım emeğinin yarattığı sosyo-ekonomik eşitsizliklerin yerel yönetim politikalarıyla nasıl dengelenebileceği, uzman konukların katılımıyla enine boyuna tartışılacak.

Uzman konuklar ve interaktif tartışma platformu

FİKİR Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükyılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelin konuşmacı kadrosu, alanında deneyimli isimlerden oluşuyor. Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı Elmas Arus ve tanınmış aktivist Çiğdem Çidamlı, kadınların ev içi emek sarmalından güvencesiz ve kayıt dışı istihdam alanlarına uzanan zorlu yolculuğuna ışık tutacak. Panelistler, kadınların şehri adeta sırtında nasıl taşıdığına dair çarpıcı analizler sunarken, yerel yönetimlerin bu süreçteki rolünü de kritik edecekler. Katılımcı bir formatta kurgulanan bu buluşmada, vatandaşlar sadece dinleyici olarak kalmayacak; soru ve önerileriyle kentin geleceğine dair politika üretim sürecine doğrudan katkı sağlama şansı bulacaklar.

Yerel politikalarda bakım emeği ve kamusal çözümler

Buluşmanın ana odağını, bakım hizmetlerinin bir "kamusal hizmet" olarak yeniden tanımlanması oluşturuyor. Yerel yönetimlerin kadınların üzerindeki bu ağır yükü hafifletmek adına kullanabileceği mekanizmalar; kreşlerden yaşlı destek merkezlerine, sosyal yardımlardan katılımcı bütçe modellerine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak. Bakım emeğinin ekonomik değerinin kabul edilmesi ve bu emeğin güvencesiz çalışma koşullarıyla olan bağının koparılması için çözüm yollarının geliştirileceği oturumda, İzmir için daha adil ve kapsayıcı bir kent vizyonu çizilecek.