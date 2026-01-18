Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye’nin en köklü ve en çok ses getiren festivallerinden biri olan Alaçatı Ot Festivali, başarısını prestijli bir ödülle taçlandırarak gastronomi ve turizm dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Sektörün en saygın platformlarından biri kabul edilen ACE of M.I.C.E. Awards töreninde, uzman jüri heyetinin titiz değerlendirmeleri ve yapılan oylamalar sonucunda festival, "En İyi Belediye Etkinliği" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Çeşme’nin yerel dinamiklerini küresel bir vizyonla buluşturan bu başarı, belediyecilik faaliyetlerinin kültürel etkinliklerle nasıl dev bir marka değerine dönüşebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Gastronomi ve kültürün buluşma noktasına büyük ödül

Çeşme Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tarım ile kültür mirasını gastronomi çatısı altında birleştiren Alaçatı Ot Festivali adına ödülü, İletişim Koordinatörü Nihal Polat teslim aldı. Festivalin jüri üyeleri tarafından tam not almasındaki en temel etken, sadece eğlence odaklı bir etkinlik olmanın ötesinde, yerel üreticiyi merkeze alan ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutan yapısı oldu. Geleneksel değerleri çağdaş bir organizasyon kurgusuyla sentezleyen festival, katılımcılara sunduğu özgün deneyimle ulusal ölçekte bir başarı hikayesine imza attı.

Yerel kalkınma ve kadın emeğinin ekosistemi

Alaçatı Ot Festivali’ni benzerlerinden ayıran en önemli özellik, takvimdeki birkaç güne sıkışmış bir etkinlikten ziyade, yılın tamamına yayılan bir üretim ve paylaşım döngüsü oluşturmasıdır. Bölgedeki kadın emeğinin ekonomik değere dönüştüğü, yerel tohumların ve ot çeşitliliğinin korunduğu bu geniş ekosistem, doğa ile insan arasındaki bağı güçlendiren bir deneyim alanı sunuyor. ACE of M.I.C.E. tarafından tescillenen bu başarı, festivalin yerel üretimi görünür kılma ve bölge ekonomisine sunduğu doğrudan katkının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin marka etkinliği Çeşme’de yükselmeye devam ediyor

Her geçen yıl katılımcı sayısını artıran ve içerik çeşitliliğini zenginleştiren organizasyon, Türkiye’nin en etkili belediye projeleri arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin kazandığı bu ödül, yapılan uzun soluklu stratejik çalışmaların ve emeklerin bir karşılığı olarak kayıtlara geçti. Alaçatı’nın doğasından sofralara uzanan bu yolculuk, kazanılan "En İyi Belediye Etkinliği" unvanıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle gelişimini sürdürecek.

