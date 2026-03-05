Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım standartlarını yükseltmek ve sürücülere daha güvenli bir yolculuk deneyimi sunmak amacıyla asfaltlama çalışmalarına vites yükseltti. Belediye iştiraki İZBETON aracılığıyla yürütülen operasyonlarda, gece gündüz demeden mesai yapan ekipler kentin dört bir yanındaki ana arterleri ve ara sokakları modern bir görünüme kavuşturuyor.

İzmir’in yolları İZBETON ile yenileniyor: Hedef kesintisiz konfor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ulaşım altyapısını modernize etme vizyonu doğrultusunda, kentin yol haritası yeniden şekilleniyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda sahaya inen İZBETON AŞ, şu an itibarıyla 25 ayrı yama ekibi ve 5 asfalt serim ekibiyle yoğun bir mesai harcıyor. Sabahın ilk saatlerinde Bornova’daki merkez tesislerden lojistik destek alarak yola çıkan uzman kadrolar; mevsimsel yağışlar nedeniyle yıpranan zeminler, kurumların gerçekleştirdiği kazı alanları ve kullanım ömrünü tamamlamış yollarda kapsamlı bir rehabilitasyon süreci yürütüyor. 2026 yılı sonuna kadar kentin tüm noktalarına dokunmayı amaçlayan bu büyük yatırım hamlesi, İzmir’in ulaşım çehresini değiştirmeyi hedefliyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen iki ayda 50 bin ton asfalt uygulandı

Yürütülen saha operasyonlarının teknik detaylarına dair açıklamalarda bulunan İZBETON Yol Altyapı ve Asfalt Uygulama Müdürü Gökay Genç, 2026 yılına oldukça dinamik bir başlangıç yaptıklarını ifade etti. Özellikle Ocak ve Şubat aylarındaki yoğun yağış trafiğine rağmen çalışmaların aksatılmadığını belirten Genç, sahadaki organizasyon kabiliyetleri sayesinde bu zorlu periyotta 50 bin ton asfaltın serildiğini kaydetti. Yağışların yeraltı suları açısından sevindirici olduğunu ancak saha çalışmalarını teknik olarak zorlaştırdığını hatırlatan Genç, tüm bu engellere rağmen İzmir halkının mağduriyet yaşamaması adına ekiplerin kapasiteyi zorlayarak görev başında kalmaya devam ettiğini dile getirdi.

Sahadaki güç ikiye katlanıyor: Ekip sayısı 40’a çıkıyor

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatları doğrultusunda İZBETON’un operasyonel gücünde ciddi bir artışa gidiliyor. Mevcut 25 ekibin sayısının Ramazan Bayramı’nın hemen ardından 40’a çıkarılacağını müjdeleyen Gökay Genç, vardiya sisteminin saat sınırlaması olmaksızın 7/24 esasına göre düzenlendiğini belirtti. Özellikle kentin can damarı sayılan ana arterlerdeki yenileme projelerine öncelik verileceğini ifade eden Genç, bu stratejik genişleme sayesinde hem müdahale hızının artacağını hem de vatandaşların trafikteki konfor düzeyinin en kısa sürede üst seviyeye taşınacağını vurguladı.

Buca’da yeni tesis müjdesi: Üretim kapasitesi artıyor

Asfalt seferberliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına teknik altyapısını da güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’da yeni bir asfalt üretim tesisi (plent) kurmak için düğmeye bastı. Bu yeni tesisin devreye girmesiyle birlikte merkez ilçelerdeki lojistik mesafelerin kısalacağını ve üretim kapasitesinin maksimuma çıkacağını belirten Gökay Genç, Mart ayı itibarıyla kentin kritik noktalarında serim işlemlerinin hızlandığını söyledi. Buca Uğur Mumcu Caddesi, Ankara Caddesi yan yolu ve Gaziler Caddesi gibi stratejik akslarda devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte, İzmirlilerin yıl sonuna kadar yollardaki iyileşmeyi belirgin şekilde hissedecekleri ifade edildi.