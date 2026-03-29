İzmir'de ve Türkiye genelinde siyasi atmosferin gerilim seviyesi her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar gerilimi yükseltmeye devam ederken, bir açıklama da CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan'dan geldi. AK Partili yöneticilerde panik havasının hakim olduğuna vurgu yapan Arslan, erken seçim çağrısında da bulundu. 'Hodro meydan' diyen Arslan, "Erken seçim kararı alın, sandığı milletin önüne koyun! El mi yaman, bey mi yaman görelim! Cesaretiniz varsa buyurun!" dedi.

Ednan Arslan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden meydanları dolduran milletimizle buluşması, AKP’li yöneticilerde açık bir panik ve derin bir hazımsızlık yaratmıştır.

Bu panik hâli; seviyesizliği artırmakta, kullanılan dili her geçen gün daha da çirkinleştirmektedir. Sözlerinizdeki öfke, mesnetsiz ithamlar ve kontrolsüz saldırganlık; siyaseten tükenmişliğinizi ve yönetme kapasitenizi kaybettiğinizi açıkça ortaya koymaktadır.

Sosyal medya kabadayılığıyla, yakışıksız benzetmelerle ve ispatsız suçlamalarla siyaset yaptığınızı sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz. Millet sizden bağıran, hakaret eden değil; hesap veren, sorumluluk alan yöneticiler bekliyor.

Bakanlığına dezenfektan satan bakanından hesap soramayanlar, yolsuzlukla anılan dört bakanını Yüce Divan’a gönderemeyenler, Ankara’yı parsel parsel sattığı iddiaları karşısında sus pus olanlar, bu millete ahlak dersi veremez!

25 yılda ülkeyi yoksulluğa, umutsuzluğa ve adaletsizliğe mahkûm edip hâlâ “Asrın Lideri” masalları anlatanlar şunu iyi bilsin:

Bu millet ilk sandıkta gereken cevabı verecek, hesabı tek tek soracaktır.

Millet her şeyi görüyor, her şeyi not ediyor.

Kendinize bu kadar güveniyorsanız:

Hodri meydan!

Erken seçim kararı alın, sandığı milletin önüne koyun!

El mi yaman, bey mi yaman görelim!

Cesaretiniz varsa buyurun!

Hakaretle, iftirayla, yaftayla siyaset yapılmaz.

Sözü olan konuşur, projesi olan anlatır, desteği olan sandıkta kazanır.

Bunun dışındaki her şey kuru gürültüdür.

Ve biz, o kuru gürültüye asla pabuç bırakmayız."