Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti iktidarının önümüzdeki haftalarda TBMM’ye getirmeyi planladığı ‘Mahalli İdareler Reform Paketi’ ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, söz konusu reform paketini değerlendirdi.

Altan İnanç: Yapılmak istenen Türkiye’ye bir şey kazandırmaz

Yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanma kararının Türkiye’de demokrasinin tabana yayılmasının engellediğini vurgulayan ve yapılan işlerin yanlış olduğunun altını çizen CHP’li Altan İnanç, “Yerel yönetimlerin yetkilerinin kısıtlanması Türkiye’de demokrasinin tabana yayılmasının engellenmesi demektir. Zaten hibrit olan demokrasimiz herhalde iyice otokrat bir duruma gidecek diye düşünüyorum. Bunlar yanlış işler Türkiye’ye bir şey kazandırmaz hatta tam tersine yerelin güçlendirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

“Türkiye demokrasisi bundan faydalansın ve güçlensin”

Bütün yetkiyi merkeze toplama işinin akıllara zarar olduğunu kaydeden CHP’li İnanç, doğru bir şey yapılmadığını aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hatta bazı durumlarda mesela eğitimde sorun var, ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kreşlerine yazılmak için yurttaşlarımızın ne kadar sıra beklediğini biliyorum, Eşrefpaşa Belediyesi Hastanesi çok verimli çalışıyor, birkaç tane poliklinik açmasına müsaade etmek gerekiyorken, her şeyi merkeze toplama işi gerçekten akıllara zarar bir iştir.

İktidarın 23 yılda aklına gelen bu fikirler eğer 31 Mart yerel seçimlerinden sonra akıllarına geldiyse böyle düşünmeleri gayet normal. Milletvekillerimiz TBMM’de bu süreci izleyeceklerdir gerekli itirazları yapacaklardır ancak ben bunun doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum tam tersine yerelin güçlendirilmesi gerekiyor ki Türkiye demokrasisi bundan faydalansın ve güçlensin.”