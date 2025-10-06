İzmir’in köklü kültürel miras merkezlerinden Ödemiş ilçesi, bu hafta sonu geleneksel sporların heyecanına sahne oldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Rahvan At Yarışları, sporseverler ve at tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü. Etkinliğe, ülkenin dört bir yanından gelen 140 at katılarak, tarihi bir rekabetin parçası oldu. Yarışlar, ilçenin ruhunu ve geleneksel sporlara olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.

Günlüce Mahallesi’nde 11 farklı kategoride heyecan dorukta

Rahvan atlarının kıyasıya mücadelesi, Günlüce Mahallesi'nde özel olarak hazırlanan alanda gerçekleşti. Etkinlik, atların ve binicilerin yeteneklerini sergilediği tam 11 farklı kategoride düzenlendi. Bu kategoriler, atların yaş ve tecrübe seviyelerine göre titizlikle belirlendi. Yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İthal A, İthal B, İkili Tay ve Taze Beşli gibi farklı gruplarda, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Her kategoride mücadele eden biniciler ve atları, geleneksel rahvan stilini en iyi şekilde sergilemek için büyük çaba harcadı.

Birlik ve beraberlik mesajı verildi

Yarışların tamamlanmasının ardından, kendi kategorilerinde dereceye giren atların sahiplerine törenle ödülleri takdim edildi. Bu tören, hem emeğin karşılığını almak hem de sporcuların başarılarını kutlamak adına duygusal anlara sahne oldu. Organizasyonda aktif rol alan Ödemiş At Yetiştiricileri ve Binicilik Derneği Kulübü Başkanı Hasan Aktaş, etkinliğin önemini vurgulayan bir açıklama yaptı. Başkan Aktaş, bu tür geleneksel organizasyonların sadece bir spor müsabakası olmadığını, aynı zamanda çeşitli illerden gelen insanları bir araya getirerek güçlü bir birliktelik ve kültürel kaynaşma sağladığını dile getirdi. Yarışların bölge turizmine ve kültürel mirasa katkısının büyük olduğu ifade edilirken, geleneksel atlı sporların gelecekte de aynı coşkuyla sürdürülmesi temennisinde bulunuldu. Yarışların yüksek katılımla ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması, organizasyonun başarısını taçlandırdı.