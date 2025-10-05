Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Abant Gölü Milli Parkı'nda bir otelde Cuma günü başlattıkları "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nı bugün öğleden sonra noktaladı. Genel Başkan Özgür Özel’in de katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen zirvede, parti grubunun önümüzdeki dönemdeki faaliyetleri masaya yatırıldı ve izlenecek siyasi yol haritası netleştirildi. Toplantının verimli geçtiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, parti grubunun hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Baskı altındaki Türkiye ve muhalefetin rolü

Başarır, toplantının ardından yaptığı açıklamada, milletvekilleri ve genel başkanın geleceğe dair düşüncelerini paylaştığını aktararak, CHP grubunun zorlu bir süreçten geçtiğini vurguladı. Ülkenin genel olarak baskı altında olduğunu belirten Başarır, bu baskıdan basının, sanatçıların, tutuklu siyasetçilerin ve hatta partilerinin kurumsal olarak haksız yargılamalarla etkilendiğini ifade etti. Yaklaşık iki ay sonra başlayacak olan bütçe görüşmelerinin önemine dikkat çeken Başarır, "Bir yandan bütçede halkın, ezilenlerin hakkını savunacağız; bir yandan adliyelerde haksız tutuklamalara ve baskıya karşı bir direnç göstereceğiz, bir yandan da meydanlarda olacağız," diyerek önümüzdeki dönemin çok yönlü bir mücadele gerektireceğini ifade etti.

Seçim hazırlığı ve yeni yol haritası: Yapacaklarımız paylaşılacak

Parti olarak yarın seçim olacakmış gibi çalışıp hazır olacaklarının altını çizen Başarır, seçim kampanyasının 59 miting ile zaten başladığını ve devam edeceğini belirtti. Bütçe görüşmelerinin, halkın ekonomik sıkıntılarını, bütçe açıklarını, yüksek faiz ödemelerini ve kamu projelerindeki garanti ödemelerini bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı.

Başarır, CHP’nin yeni stratejisine dair en önemli mesajını ise şöyle verdi: "Cumhuriyet Halk Partisi çok doğru, yerinde eleştiriler ortaya koyuyor. Ancak bundan sonra, Kurultay'da parti programımız kabul edildikten sonra, eleştirilerimizin karşısında önerilerimiz ve yapacaklarımız da toplumda paylaşılacak." Bu yeni yaklaşımla, partinin ekonomi, adalet ve dış politika gibi kilit alanlarda ülkeyi nasıl yöneteceğini, nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğini 86 milyon vatandaşa açıkça göstereceklerini ve bu sayede daha şeffaf ve çözüm odaklı bir muhalefet sergileyeceklerini dile getirdi. Başarır'ın bu açıklamaları, CHP'nin politik söylemde eleştirinin ötesine geçerek somut çözüm önerilerine odaklanacağının sinyalini verdi.