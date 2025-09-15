CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, 19 Ocak 2025’te CHP’nin sosyal medya hesabından yapılan “SEYYAR GİYOTİN’in Anatomisi: Akın Gürlek” başlıklı videoyu yeniden paylaşması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Aydın, 20 Ocak’ta Ankara’dan İstanbul’a getirilerek ifadesi alınmıştı.

Hazırlanan iddianamede Aydın, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ile suçlandı. Savcılık, gençlik kolları başkanı hakkında siyasi yasak talebiyle birlikte 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istedi.

Üçüncü duruşma ertelendi

Bugün davanın üçüncü duruşması, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki duruşma salonunda görüldü. Ancak, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali davası için Ankara’da bulunan Cem Aydın ve avukatları duruşmaya katılmadı.

Bir sonraki duruşma Kasım’da

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 28 Kasım 2025 saat 10.00’da yapılmasına karar verdi.

