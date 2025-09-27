Son Mühür- Antalya’nın Aksu ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı İsa Yıldırım, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bağımsız olarak görevine devam edeceğini belirtti.

“Başarı hem CHP’lilerin hem ülkücülerin”

2024 yerel seçimlerinde yüzde 55 gibi rekor bir oy oranıyla seçildiğini hatırlatan Yıldırım, bu sonucun hem CHP kadrolarının hem de ülkücü ve muhafazakar seçmenlerin ortak başarısı olduğunu vurguladı.

“Bu adamlar çalışır, sorunlarımızı çözer” diyerek oy veren seçmenlere teşekkür eden Yıldırım, kendisine destek olan herkese hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti.

İlçe başkanına sert eleştiri

İstifa gerekçelerini sıralayan Yıldırım, CHP Aksu İlçe Başkanı’nı hedef aldı. İlçe başkanının “Önemli olan benim koltuğum” anlayışıyla hareket ettiğini savunan Yıldırım, partiye yeni üyelerin alınmasının engellendiğini ve kişisel çıkarların ön planda tutulduğunu iddia etti.

“Ülkücü seçmenler rencide edildi”

Kongre sürecinde yaşanan olayların bardağı taşıran son damla olduğunu dile getiren Yıldırım, ilçe başkanının “Ben hayatımda bozkurt işareti yapmadım” sözlerini eleştirdi.

Yıldırım, bu sözlerin CHP’ye oy veren ülkücü ve muhafazakâr seçmenleri rencide ettiğini, telefonlarının günlerce susmadığını belirtti.

“Hizmetten vazgeçmeyeceğiz”

Yıldırım, Aksu’ya hizmetin tek öncelikleri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “İlçe başkanının koltuk hırsıyla, kişisel hesaplarıyla vakit kaybedecek bir dakikamız yoktur.

Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyor, yoluma bağımsız belediye başkanı olarak devam ediyorum.

Hiçbir baskıya boyun eğmeden, daha huzurlu, daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde Aksu’ya hizmet edeceğiz.”