Son Mühür- UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın başyapıtı Selimiye Camisi’nde süren restorasyon çalışmaları, kubbe yazılarında planlanan değişiklikler nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Mahkeme müdahalesi

Edirne İdare Mahkemesi, caminin ana kubbesindeki yazılarda yapılması öngörülen müdahaleye ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mahkeme, restorasyon projesine ilişkin tüm belgelerin Yüksek Kurul tarafından onaylandığını ve bunların talep edildiğini belirtti.

Tarihçi Ortaylı’dan eleştiri

Restorasyon projesine yönelik eleştiriler arasında ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın görüşleri dikkat çekmişti. Ortaylı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selimiye Camisi kubbesindeki yazıların aslına zarar verilmeden korunması gerektiğini vurguladı.

“Aslı bozulmadan onarım esastır”

Ortaylı açıklamasında, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Kültürel varlıklarımızın korunması, gelecek nesillere aktarılması ‘aslımı bozmadan onarmak’ prensibine bağlıdır. Aslı bozularak yapılan restorasyon, ihya edilecek eserin yok edilmesi anlamına gelir.”