Son Mühür - Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Tören, Aslanlı Yol’da yürüyüşle başladı.

Kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bakanlar ve komutanlar da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusunda bariyerle alınan bir grup vatandaş “Recep Tayyip Erdoğan” ve “Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan attı.

"MEYDAN OKUMADAN VAZGEÇİN"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yaşanan olaya tepki göstererek," 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yine saygısızlık! Günlerdir protokol müdürlüğü ile görüşüldü, “Bu yıl saygısızlık olmayacak” dendi. Ama aynı çirkinlik bu yıl da devam etti. Milletvekilleri davetiye ile içeri alınırken, protokolde kıyafetin rengine kadar her şey belirlenmişken; üç otobüs yandaş hiçbir kurala tabi olmadan içeri sokuldu ve slogan attırıldı. Ata’nın huzuruna girmek isteyen milletimiz ise kapıda bekletildi. Siz bayram mı kutluyorsunuz, millete ve hassasiyetlerine meydan mı okuyorsunuz? Savaş meydanlarında dünyaya meydan okuyarak bir milleti kurtaran Atatürk’ün saygınlığıyla, üç otobüs yandaşla savaşacağınızı sanıyorsanız, rüya görüyorsunuz! Başkomutan Atatürk’ün huzurunda saygı olur, milletin ortak hürmeti olur. Anıtkabir sizin siyasi şovunuzun yeri değildir. Bu saygısızlıkta ısrar hem tören adabına aykırıdır hem de milletin kalbine saldırıdır. Bu meydan okumadan vazgeçin" dedi.