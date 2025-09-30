Son Mühür- Geçtiğimiz yılki TBMM yasama yılı açılış töreni nedeniyle CHP'yle TİP araaında yaşanan gerginlik bu yıl eylem birliğine dönüştü.

2024'de yeni yasama yılı açılış töreninde CHP lideri Özgür Özel'in ''Normalleşme'' politikaları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayağa kalkarak karşılama kararı parti içinde çatlağa neden olmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 40 kadar milletvekili ya salona girmemiş ya da ayağa kalkmamıştı.



TİP'in oyu yüzde 1.5 demişti...



TİP'in CHP'ya yönelik ''Ayağa kalkma'' eleştirisine Özgür Özel, ''TİP'in oyu yüzde 1,5 diyerek'' tepki göstermişti.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla, kurultay iptal davalarını gerekçe gösteren CHP yönetimi bu yılki Meclis yasama yılı açılış töreninde yer almayacağını duyurmuştu.

CHP'nin ardından Türkiye İşçi Partisi de Meclis'teki açılış töreninde yer almayacağını duyurdu.

''Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla TBMM’de düzenlenecek yeni yasama yılı açılış oturumuna partimiz katılmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denilen açıklamada açılışın olduğu saatlerde tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın ziyaret edileceği belirtildi.