Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, CHP İstanbul İl Kongresi’nde yapıldığı iddia edilen usulsüzlük sonucu Özgür Çelik’in görevden alınma sürecini değerlendirerek, konuya ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Mehmet Hasan Eken: Herkesin hukuka saygılı olması lazım

Hukuki sürecin hala devam ettiğini belirten ve CHP lideri Özgür Özel’in ‘kararı tanımama’ tavrını eleştiren Mehmet Hasan Eken, “Sade bir vatandaş olarak takip edebiliyorum. Gördüğüm kadarıyla bir hukuki süreç devam ediyor. Süreç işin başında şu aşamada bir ara karar verilmiş. Dolayısıyla bunun itirazları var mahkemeye itiraz edebilir. Yani hem hukuki sürecin başında bu süreç diye görüyorum.

Bence herkesin hukuka saygılı olması lazım. Türkiye bir hukuk devletidir ve bu kararın gereğinin yerine getirilmesi lazım ancak bu kararı beğenmeyebilirsiniz itirazlarınızı yaparsınız ama ben bu kararı tanımıyorum dendiğinde o zaman hukuk devletini sorgulamış oluyorsunuz. Türkiye’de mevcut durumda hukuk var mı? Taraflı mı bu soruların hepsi ortada duruyor.” dedi.

“Kayyum demek doğru değil, bu arkadaşlar çağrı heyeti”

Öte yandan, Gürsel Tekin’e kayyum denilmesinin doğru olmadığını aktaran Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Bu duruma kayyum demek doğru değil bu arkadaşlar çağrı heyetidir. Buna göre en kısa zamanda İstanbul il kongresinin tekrarlanması ile ilgili bir görevleri var kongreden sonra görevleri sona erecek.

İstanbul’daki asli hukuk mahkemesinin kararı bu delillerin elle tutulabilir somut veriler olduğu anlamına gelebilir ancak dosyayı göremedik bir şey söylemek güç. Beklenti şu yönde İstanbul il kongresinde bu şekilde bir şaibe gerçekleşmişse ve delegelerin iradeleri sakatlanmışsa ki ara karar bunu gösteriyor o zaman bunun yansımaları Kurultay davasına da yansıyabilir.”