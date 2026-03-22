Son Mühür- CHP İletişim tarafından sosyal medya platformu X’te yapılan bir paylaşım, ekonomi ve kamuoyundaki taksit tartışmalarına göndermesiyle dikkat çekti.

Paylaşımda yer alan “3+2+2+2=9” ifadesiyle birlikte, “Matematik kolay da taksit ödemek zor. 6 ayda bu taksitleri ödeyebilecek 2. bir devlet memuru arıyoruz. İlgilenenler DM’den ulaşabilir.” sözleri kullanıldı. Mesajın, yüksek tutarlı ödeme planlarına ve vatandaşın ekonomik yüküne yönelik eleştirel bir ironi içerdiği değerlendirildi.

Paylaşıma eklenen görselde ise toplamda 8 milyon 999 bin TL’lik bir senet ödeme tablosu yer aldı. Dört taksitten oluşan ödeme planında, kısa vadede yüksek meblağların ödenmesinin zorluğuna dikkat çekildi.