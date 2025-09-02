Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Orman Genel Müdürlüğü’ne gerçekleştirilen atamalarla ve sınavlarla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulunarak, iktidarı eleştirdi.

Erhan Adem: Bu millet artık bu masalları yemiyor

Orman Genel Müdürlüğü’nde olmayan bir kadro için sınav açıldığını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, memurlarla alay edildiğini aktararak, “08 Ocak 2025 tarihinde Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, 1-2 dereceli 28 adet Sivil Savunma Uzmanı kadrosu için görevde yükselme sınavı yapılacağı ilan edilmiştir. Personel aylarca bu sınava hazırlanmış, ücret yatırmış, yol ve konaklama masrafları yapmıştır.

21 Temmuz 2025’te sınav sonuçları açıklanmış, ancak 13 Ağustos 2025’te yayımlanan yerleştirme sonuçlarında Sivil Savunma Uzmanı ve Eğitim Uzmanı kadrolarına hiçbir atama yapılmamıştır. Gerekçe ise ‘OGM’nin elinde bu derecelerde kadro bulunmaması’ olarak gösterilmiştir. Şimdi soruyorum: Olmayan bir kadro için sınav açılır mı? Bu aymazlık değil de nedir? İnsanlar alın teriyle, gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Çocuklarından, ailesinden fedakârlık ediyor.

Umut bağladıkları sınavın sonunda yaşadıkları hayal kırıklığını tarif etmek mümkün değil. Bu sadece bir hata değil, bu resmen memurla alay etmektir. Cumhurbaşkanlığı kadro ihdasında ‘tasarruf tedbirleri’ bahanesini öne sürüyor. Ama bu tasarruf memurun alın terinden yapılıyor. Lüks makam araçlarına, şatafatlı ihalelere, yandaşların bitmeyen harcamalarına para var; ama söz konusu memurun hakkı olunca tasarruf var. Bu millet artık bu masalları yemiyor. Bu rezaleti kim organize ettiyse, kim imza attıysa, kim görmezden geldiyse hepsi hesap vermelidir.” diye konuştu.

“Bu skandal unutulmayacak”

Son olarak, yüzlerce memurun hakkıyla oynayanların hakkında derhal soruşturma açılması gerektiğini kaydeden CHP’li Adem, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yüzlerce memurun hakkıyla oynayanlar hakkında derhal soruşturma açılmalı, mağduriyetler giderilmelidir. Harcanan emek, yatırılan sınav ücreti, yol ve konaklama masrafları ortadadır. Bunların hesabını kim verecek?

OGM gibi köklü bir kurumun elinde mevcut olmayan kadro için sınav açması büyük bir basiretsizliktir. Çalışanını hiçe sayan bir yönetim anlayışı, yarın kurumlarında güven bırakmaz. Bu, sadece memuru değil, doğrudan devlete olan güveni zedelemektedir. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Hak gaspına uğrayan her memurun sesi olmaya devam edeceğiz. Bu işin üstü örtülmeyecek, bu skandal unutulmayacak.”