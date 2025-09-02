Son Mühür- Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos’ta Büyük Taarruz konulu sosyal medya paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kullanmamıştı. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde yapılan bu paylaşım, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Paylaşımı hazırlayan polis memurunun tayini çıkarıldı

Tepkilerin ardından ilk olarak paylaşımı hazırlayan MHP Dairesi personeli bir polis memurunun tayini çıkarıldı.

Tartışmalar bununla sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla, Daire Başkanı Güngör Selçuk da görevden alınan ikinci isim oldu.

Güngör Selçuk görevden alındı

T24’ün haberine göre; Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Dairesi Başkanı Güngör Selçuk görevden alınarak Strateji Dairesi’nde memur olarak görevlendirildi.

Boşalan koltuğa ise Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın Özel Kalem Müdürü Kürşat Özhan vekaleten atandı.

Tartışmalı atama

Selçuk’un bu göreve getirilmesi daha önce de emniyet teşkilatı içinde tepki çekmişti. Adana Valiliği döneminde Mahmut Demirtaş’ın özel kaleminde çalışan ve Adana’da lise müdürlüğü yapan Selçuk’un, MHP Dairesi Başkanlığı’na atanması kurum içinde eleştirilere neden olmuştu.

Lojman tahsisi de gündem olmuştu

Selçuk’un göreve geldikten sonra Ankara’da kendisine lojman tahsis edilmesi de emniyet içinde tartışılan konular arasında yer aldı.

Teşkilat şeması gereği doğrudan Genel Müdür Demirtaş’a bağlı çalışan Selçuk’un, kendi ekibini oluşturması da eleştirilerin bir başka boyutunu oluşturmuştu.