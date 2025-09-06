Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım heyetinde yer almayı reddeden bir isim daha ortaya çıktı. Önceki açıklamalarda Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, kayyım heyetinde yer almayacaklarını duyurmuştu.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla mevcut il yönetimi tedbiren görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik kayyım heyeti atanmıştı.

Babacan ve Gürbüz’ün ardından yedek listede bulunan Gökmen Güneş de kayyımlığı kabul etmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güneş, “Sn. Gürsel Tekin’den ya da herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte kayyım heyetinde görev almayı reddeden isimlerin sayısı üçe yükselmiş oldu.