Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunum ve kutlama töreni gerçekleştirildi.

Törenin ardından CHP İzmir İl Örgütü tarafından organize edilen “Gençlik Korteji” yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüş, marşlar ve sloganlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı’na kadar sürdü. Yürüyüş boyunca vatandaşlar korteje alkışlarla destek verirken, İzmir sokaklarında 19 Mayıs coşkusu yaşandı.

Korteje CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Deniz Yücel’in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik, il gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Türk bayrakları taşıyan gençler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atarak bayramın ruhunu meydanlara taşıdı.

CHP İzmir İl Örgütü yetkilileri, 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurgulayarak gençlerin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğini ifade etti. Gündoğdu Meydanı’nda sona eren yürüyüşte katılımcılar, bayram coşkusunu marşlar eşliğinde kutladı.

Partililer, şarkılar eşliğinde yürüdü.