Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür ekibi, Basın İlan Kurumu’nda resmi olarak yer almanın heyecanını ve mutluluğunu kutladı. Basın ilanına girmenin, yalnızca bir yayın hakkı kazanmak olmadığını belirten ekip, bunun aynı zamanda ekipteki emeğin, özverinin ve gazetecilik değerlerinin resmi olarak takdir edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

‘‘Yolu doğru olanın yükü ağır olur’’

Kutlamaya İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, Proje Koordinatörü Reyhan Şenay ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Danışmanı Yağmur Karadağ katıldı. Etkinlikte söz alan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, başarıyı öne çıkarırken dayanışmanın önemine dikkat çekti: “İşimiz hiç kolay değil, çok zor. Ama ne kadar dayanışma içinde olursak, sonuca ulaşmanın en büyük örneği budur. Son Mühür, dijitalleşmenin de katkısıyla niteliğini daha da artıracak. Her zaman bir arada olalım. Başta Hakan Kandemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Gappi’nin sözleri, ekipte hem moral hem de motivasyon kaynağı oldu.

Ekibin verdiği mücadele ve gösterdiği özveri, Basın İlan Kurumu’na katılımıyla birlikte ödüllendirilmiş oldu. Uzun yıllardır gazetecilikte doğru habercilik anlayışıyla hareket eden ekip, bu gelişmeyle birlikte geleceğe dair umut ve motivasyonunu da güçlendirdi. Son Mühür, yalnızca habercilikteki başarılarını belgelemekle kalmadı, aynı zamanda İzmir basını için örnek bir dayanışma ve kalite sembolü haline geldi.

Dayanışma ve güvenin pekiştiği an

Kutlama etkinliği, ekip üyeleri arasında güçlü bir dayanışma duygusu yarattı. Başarıyı birlikte kutlamak, ekip üyelerinin birbirine olan güvenini ve gazetecilik ilkelerine olan bağlılığını pekiştirdi. Son Mühür ekibi, Basın İlan Kurumu’nda katılmanın verdiği gurur ve mutlulukla, önümüzdeki dönemde de kaliteli ve güvenilir habercilik anlayışını sürdürmeye kararlı.