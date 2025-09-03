CHP, İstanbul İl Yönetimi’ne mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin hakkında yeni bir adım attı. Parti yönetimi, Tekin’den resmi savunma talep etti.

15 günlük süre verildi!

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gürsel Tekin’in savunmasını vermesi için 15 günlük süre tanındı. Bu sürecin ardından Parti Disiplin Kurulu’nun karar alması bekleniyor.

Özgür Özel’den ihraç açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekin’in kayyum görevini kabul etmesi üzerine disiplin sürecini başlatmış ve kendisinin partiden ihraç edildiğini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak süreç, Tekin’in yazılı savunmasının ardından resmileşecek.

Parti içinde yeni gerginlik

Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmayı kabul etmesi, CHP içinde tartışmaları da beraberinde getirdi. Parti yönetimi, bu adımı “parti ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutum” olarak değerlendiriyor.