CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaliyle başlayan süreç, parti içindeki gerginliği daha da artırdı. Mahkeme kararının ardından il yönetiminde ve delegeler arasında olağanüstü kongre çağrıları gündeme geldi.

Delegelere “Acil” mesaj

Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, il delegelerine gönderilen özel mesajda olağanüstü kongre talebinin noter yoluyla iletilmesi istendi. Mesajda, sürecin aciliyet taşıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Bildiğiniz üzere, bugün alınan hukuksuz mahkeme kararı ile il başkanlığımız üzerinden hukuksuz bir süreç işlemektedir. Konu aciliyet gerektirdiğinden dolayı grup kurarak devam etmek durumunda kaldık. İl başkanlığımız, yaptığımız toplantı ve genel merkezimizin talimatları doğrultusunda olağanüstü il kongre süreci kararı almıştır.”

Noter şartı getirildi

Gönderilen talimatta, delegelerin en geç 2 gün içinde noter aracılığıyla olağanüstü kongre taleplerini bildirmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca delegelerden, genel merkez tarafından ulaştırılacak metin doğrultusunda işlem yapmaları talep edildi.

Mesajda kullanılan “konu aciliyet gerektiriyor” ifadesi, CHP İstanbul örgütünde ciddi bir baskı ve acelecilik havası oluşturdu. Delegeler arasında bu durumun, parti içi tartışmaları daha da alevlendirmesi bekleniyor.