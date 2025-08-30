Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı, resmi törenlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen alternatif kutlamayla da coşkuyla anıldı.

CHP İzmir İl Başkanlığı’nın organize ettiği törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partililer ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

CHP bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Başkan Tugay konuşma yaptı.

"Milletimizin, halkımızın bize ihtiyacı var"

Açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şu ifadelere yer verdi, “Cumhuriyet mücadelesi, özgürlük mücadelesi, Kuvayı Milliye’nin mücadelesidir. Bu bayram kutlu olsun. Bana bu şehrin en önemli görevini vermiş olan örgütüme teşekkür ediyorum.

Milletimizin bize ihtiyacı var, halkımızın bize ihtiyacı var. Ne kadar çok insan annesinden doğduğu andan itibaren adaletsizliklere maruz kalıyor.

Eşit devletin eşit imkânlarından yararlanamayan insanlar, çalışsa da hak ettiği emekliliği huzur içinde yaşayamayanlar, okullarda okurken geleceğine dair hayal kurmakta zorlanan gençler… İşte onların umudu biziz.

Bugünden itibaren her an ne yapacaksak bu halk için yapacağız. Zamanında partimizin kurucusu ve bu devleti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayali buydu.

Demokratik bir ülke olacağız. Devlet sosyal devlet olacaktır. İşçisinden çiftçisine, memurundan tüm emekçilere kadar herkesin emeğinin karşılığını aldığı bir devlet olmak en büyük temennimizdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Kadınlar bu ülkenin ikinci sınıf insanı olmayacak’ demişti. Yine ‘Muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağız’ demişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e daha fazla minnet duymalıyız”