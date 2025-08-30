Son Mühür/Gamze Eskiköy- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İzmir’de sabah saatlerinde başladı ve gün boyu devam etti.

CHP İl Örgütü, öğle saatlerinde Gündoğdu Meydanı’nda çelenk bırakarak kutlamalara katıldı. Törende, cezaevinde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun mektubu da okundu.

CHP İzmir İl Sekreteri Tevfik Türk, törende yaptığı konuşmada tutuklu bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun mesajını partililere aktardı. Türk, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu konuşmayı il başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu’nun yapmasını isterdik. Ancak kendisi cezaevinde olsa da aklı, fikri, ruhu ve mücadelesi bizlerle. Gönderdiği mesajlarla örgütümüze destek olmaya devam ediyor.”

Şenol Aslanoğlu’ndan cezaevinden 30 Ağustos mesajı

Daha sonra İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun cezaevinden gönderdiği mektup okundu. Aslanoğlu’nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili yoldaşlar, 30 Ağustos’un ruhu teslim olmayanların, diz çökmeyenlerin, hak, hukuk ve adalet mücadelesi verenlerin ruhudur.

Bu zaferi yaratan irade bugün bizlere yol göstermektedir. Hepinizi yürekten kucaklıyor, Zafer Bayramımızı kutluyorum”