CHP’nin Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Avrupa’daki parti faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için yeni bir yapılanmaya gitti. Bu kapsamda altı isim, “Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü” olarak görevlendirildi.

Görevlendirmenin amacı

Parti yönetiminden yapılan açıklamada, görevlendirmenin amacının Avrupa’daki örgütlenme çalışmalarını geliştirmek, mevcut örgüt birimleri ile CHP Genel Merkezi arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik parti politikalarını daha etkin şekilde aktarmak olduğu vurgulandı.

Görevlendirilen isimler

CHP’nin Avrupa örgütlenmesini yürütecek olan koordinatörler şu şekilde belirlendi:

Ali Gökçek – İstanbul Milletvekili

Elvan Işık Gezmiş – Giresun Milletvekili

İlhami Özcan Aygun – Tekirdağ Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu – Bursa Milletvekili

Servet Mullaoğlu – Hatay Milletvekili

Süleyman Bülbül – YDK Üyesi ve Aydın Milletvekili

Avrupa’da CHP’nin etkinliği artacak

CHP’nin bu hamlesi, özellikle Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bağların kuvvetlendirilmesi ve seçim dönemlerinde örgütlenme gücünün artırılması açısından önem taşıyor. Yeni koordinatörlerin, hem mevcut örgütlenmelere destek vermesi hem de yeni bölgelerde çalışmalar yürütmesi bekleniyor.