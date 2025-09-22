Son Mühür/Merve Turan- Muhalefetin erken seçim çağrılarının gündemde olduğu dönemde, ASAL Araştırma’nın yayımladığı Eylül 2025 anketi dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

CHP farkı açtı, AK Parti geriledi!

Anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 32,6’lık oy oranıyla birinci sırada yer aldı. İktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yüzde 31,5 ile ikinci sırada kaldı. Araştırma, CHP’nin oy oranını artırırken AK Parti’nin gerilediğini gösterdi.

Diğer partilerin oy oranları

Ankete göre diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

DEM Parti: %9,2

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %7,9

İYİ Parti: %5,3

Zafer Partisi: %4,5

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Anahtar Parti: %1,8

Türkiye İşçi Partisi: %1,4

Diğer partiler: %2,9

Siyasi tablo ve seçim tartışmaları

Muhalefet partileri erken seçim çağrılarını sürdürürken, iktidar yetkilileri seçimlerin planlanan takvimde gerçekleştirileceğini vurguluyor. ASAL Araştırma’nın son verileri, halkın siyasi tercihlerinde değişim sinyalleri verdiği bir dönemde kamuoyunun nabzını göstermesi açısından önem taşıyor.