Son Mühür- Bu yıl sadece yüzde 10.29 yükselebilen Borsa İstanbul diğer yatırım araçlarının gölgesinde kalmıştı.

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası üst üste iki günlük süşüş trendine giren endeks, haftanın son işlem günü yukarı yönlü hareketlendi.

Gün içinde yüzde 0.39'luk yükselişle 10.960 seviyesine kadar çıkmayı başardı.

''Bu hafta merakla beklenen kasım ayı enflasyon rakamları geldi uzun zamandır yüksek seyreden enflasyonun düşme eğilimine girdiği gördük. Yıl sonu enflasyonunun da yüzde 32 civarında olacağı görüldü'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Uluslararası raiting kuruluşları Türkiye'nin büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ettiler . Fitch Ratings raporunda Türkiye ekonomisinin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 3,5'ten yüzde 3,8'e çıkarıldığı ifade edildi.

2026 yılı için bu rakamın yüzde 3,5 2027 için yüzde 4,2 olması bekleniyor.'' mesajı verdi.



Borsa ivme kaybetti...



''Borsa İstanbul ise moralle başladığı haftada yukarı yönlü ivmesini sürdüremedi.'' diyen Murat Bilen,

''Endeks üzerinde ağırlığı yüksek Bimas, Migros gibi perakende sektöründe enflasyon düşüşünün karlılıklar üzerinde olumsuz etki yapacağı beklentisiyle geri çekilmeler yaşandı.

Ayrıca önceki haftalarda enflasyon beklentisine yönelik alımlarla yükselen bankacılık endeksindeki hisselerin kar satışlarıyla gerilemesine yol açtı .

Ancak genel tabloya baktığımızda hala hareketli ortalamalarının üzerinde tutunmayı başaran bir Borsa İstanbul endeksi görüyorum.

Aralık ayının yurt dışında uzun tatiller ve yıl sonu bilanço hazırlıkları nedeniyle daha dar alanda devam edebileceğini düşünüyorum. Olumlu gelişmelerin önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren sonuç vermeye başlamasını beklemek lazım.'' değerlendirmesinde bulundu.



Altın, kur ve faiz tarafında...



Murat Bilen, ''Bu hafta gram ve ons altının yatay kaldığını görüyorum. Daha önce de dediğimiz gibi altında dar alanda dalgalanmalarla zemin arayışı devam ediyor

Döviz tarafı hareketli. Euro başta olmak üzere döviz ufak da olsa yukarı yönlü yoluna devam ediyor.

Faizlere söyleyecek fazla bir şey yok. Bu enflasyon oranlarıyla hızla geri çekilmeye devam ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.