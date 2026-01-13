Bülent Arınç, son günlerdeki açıklamaları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Arınç bu kez de Sözcü TV'nin konuğu oldu. Sözcü TV yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Arınç'ın gündeminde, siyaset ve eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek vardı. "Siyasette erken öten horozun başını keserler!" diyen Arınç'ın Melih Gökçek hakkındaki sözleri ise oldukça ses getirdi.

"Adını bile anmak istemiyorum!"

Ben bir konuşmamda, "O benim sakalımı tıraş etti, ben onun kolunu kestim." demiştim. Kesilen kol yerine gelmez de sakal olursa daha gür çıkar. Ancak 8'inde gazeteciler geldiler bana dediler ki açıklayın bakalım. Ben dedim ki bugün daha 8'i ben 8'inden sonra demiştim. Ardından kendisinin de bazı açıklamaları oldu. Mansur Yavaş Bey bir defasında dedi ki, "Yüze yakın dosya gönderdim. Ama bu dosyalarla ilgili hiçbir işlem yapılmadı." dedi. Sosyal medyada bir şey gördüm. Bu konular üzerinde Bülent Arınç'ın ifadesine başvurulmak istendi, kendisi gitmedi şeklinde. O günden bu yana tam on yıl geçti. Bir tek savcı, bir tek gün beni ifadeye çağırmadı. Her şey açık ve ortada. Kim ne yapıyorsa; hem yaptıklarımızdan, hem yapmadıklarımızdan, yapmamız gereken yapmadıklarımızdan hep sorumlu olacağız. Kamuoyu benden fazlasını biliyor. Bildiklerimin hepsi herkesin malumu. Ne ismini anmak isterin ne de bir şey. İnanın bütün konular savcılığı intikal ettirildi. Benim duyduğu kadarıyla da zamanında bunların büyük bir kısmına takipsizlik kararı verilmiş. Ondan dolayı üzerlerine gitmiyorlarmış. O yargının işi, benim işim değil." ifadelerini kullandı.

Bugünden itibaren Melih Gökçek ile ilgili açılan bir davada kendisini ifadeye çağırdıklarında gidip gitmeyeceğine de net bir dille yanıt veren Arınç, "Giderim, niye gitmeyeyim.