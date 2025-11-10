Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde, 28-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 39. Olağan Kurultay yaklaştıkça, parti içi gerilim yeniden su yüzüne çıktı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı önemli milletvekillerinin, yaşanan süreçteki "haksızlık" algısı nedeniyle kurultayı boykot kararı aldığı öne sürülüyor.

Vekiller Ankara Spor Salonu’na gitmeyecek

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kurultay öncesi yaşanan bu boykot kararının temelinde, daha önce açılan 38. Olağan Kurultay’ın iptali davasının mahkemece reddedilmesiyle oluşan büyük hayal kırıklığı yatıyor. İddialara göre, sayıları 10 civarında olduğu belirtilen bu vekiller, kurultay sürecinde tamamen sessiz kalmayı tercih edecek. Sosyal medya hesaplarından hiçbir paylaşım yapmayacakları ve parti tüzüğü gereği doğal delege olmalarına rağmen, oy kullanmak amacıyla Ankara Spor Salonu’ndaki kurultaya katılmayacakları belirtiliyor.

Boykot Kararı, parti İçi dengeyi sarsacak mı?

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden gelen bu protesto kararı, mevcut parti yönetimini zor durumda bırakacak nitelikte. Kurultayın meşruiyetine gölge düşürme potansiyeli taşıyan bu durumun, partinin gelecekteki iç dengeleri ve liderlik mücadelesi üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.