Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01.06 ve sabah 05.48’te 4,5 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. Sarsıntılar, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerden de hissedildi.

''Balıkesir il merkezi etkilenebilir''

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki sarsıntıların “Gelenbe kırığı” açısından önem taşıdığını belirtti. Ercan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“10 Ağustos ve 27 Ekim’deki depremler sonrası oluşan kırık boyu yaklaşık 20 kilometre. Artçı depremler kuzeybatı–güneydoğu doğrultusunda uzanan Demyan kırığı boyunca gelişiyor. Son depremlerin kuzeydoğuda meydana gelmiş olması Gelenbe kırığı için çekincelidir. Bu kırık yürürse Balıkesir il merkezi etkilenebilir.”

''6.9'luk deprem üretebilir''

Bir diğer deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremlerin meydana geldiği bölgeye dikkati çekti. Tüysüz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sındırgı’daki 4,4’lük deprem, öncekilerden farklı olarak Gelenbe fayı üzerinde görülüyor. Gelenbe fayı, 6,5–6,9 arası deprem üretme potansiyeline sahip, kuzey-güney uzanımlı kollardan oluşur. Fay çözüm verisi kısa süre sonra çıkacak ve durum daha net anlaşılacaktır.”