Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüne kapı aralayacak mutlak butlan ihtimali en azından şimdilik ortadan kalktı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP kurultayının iptaline ilişkin başvuruları sonrası açılan ve çıkacak sonucu kamuoyunun merakla beklediği davada konunun gerekçesiz kaldığına hükmetti.

Sadece siyasetin değil ekonominin de ana gündem konularından biri haline gelen davadan mutlak butlan ihtimalini ortadan kaldıran bir karar çıkması sonrası Borsa İstanbul bir anda çok hızlı bir yükselişe sahne oldu.

Borsa yükseldi, CDS primi düştü...



BİST 100 endeksi yüzde 4.97 yükselişle 11.130 puan seviyesine çıktı.

Mali endeks yüzde 4.64'lk yükselişle 15.451 puana,

Sınai endeks yüzde 3.38'lik yükselişle 14.211 puana ve

Bankacılık endeksi yüzde 8'in üstünde yükselişle 13.400 puana çıktı.

Türkiye'nin risk primi 13 puan düşüşle 254'e geriledi.

Ons altın yüzde 1.49 düşüşle 4.064 dolara, gram altın ise yüzde 1.57 düşüşle 5.485 TL'ye geriledi.