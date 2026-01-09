Son Mühür- CHP'de parti içi iktidar savvaşı, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in yardımcısı olarak seçtiği isim nedeniyle yeni bir boyuta evrildi.

Gökçen, CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevinde bulunan Gençosman Killik'i tercih etti.

İmamoğlu destekçilerinde tepki yağıyor...

Killik isminin gündeme gelmesinin ardından özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın sosyal medya hesapları Gökçe Gökçen'in tercihi üzerinden eleştiri yağmuru başlattı.

Eleştirilerin ortak noktası, Kılıçdaaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu süreçte onun adaylığına karşı çıkan partililere yönelik olarak dönemin Gençlik Kolları Başkanı olan Gençosman Killik'in tehditvari açıklamalarıydı.

Killik, ''Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez!

Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!'' mesajıyla Kılıçdaroğlu'na olan bağlılığını dile getirmişti.



Kılıçdaroğlu'nun yanından Özel'in yanına...



Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan ihtimaliyle partinin başına gelme ihtimalinin konuşulduğu dönemdeyse Gençosman Killik'in Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğinin farklı bir boyut kazandığı ortaya çıkmıştı.

Aralarında Gençosman Killik'in de bulunduğu CHP Gençlik Kolları eski başkanları Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak,

“Özgür Özel’in yanında durun. Gelin, siz de kayyum siyasetinin karşısında bizim yanımızda olun. Sizin de omuz verdiğinizde oluşacak çelik irade, AKP iktidarının sonu olacaktır.” mesajı vermişti.