Son Mühür - AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler’in başkanlığında en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Alınan bilgilere göre, en düşük emekli maaşına dair kesin tutarın bugün yapılacak toplantı ve değerlendirmeler sonrasında netleşmesi bekleniyor.
Gözler en düşük maaşa çevrildi
Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranları netlik kazandı. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ile Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 oranında artış yapıldı. Yaklaşık 17 milyon emekliyi kapsayan bu düzenlemenin ardından, en düşük emekli maaşı için ek bir artış yapılıp yapılmayacağı konusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.
Ek zam ihtimali var
Temmuz 2025’ten bu yana geçerli olan 16.881 TL tutarındaki en düşük emekli aylığının, sadece SSK ve Bağ-Kur zam oranı esas alındığında 18.939 TL’ye ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşı için ilave bir artış yapılması da gündemde.
En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
Kulislerde konuşulan rakamlar
Dün iki farklı seçenek değerlendirildi. İlk senaryoda, yüzde 12,19 oranında artış yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL’ye yükselmesi öngörüldü. Bu artıştan 4 milyon 232 bin kişinin yararlanacağı ve bütçeye yaklaşık 60 milyar TL’lik bir yük getireceği hesaplandı. İkinci senaryoda ise memur ve memur emeklilerine uygulanan yüzde 18,6’lık zam oranının en düşük emekli aylığına da yansıtılması gündeme geldi. Bu kapsamda, 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 18,6’lık artışla 20 bin 20 TL seviyesine çıkarılması bekleniyor.