Temmuz 2025’ten bu yana geçerli olan 16.881 TL tutarındaki en düşük emekli aylığının, sadece SSK ve Bağ-Kur zam oranı esas alındığında 18.939 TL’ye ulaşabileceği hesaplanıyor. Ancak kulis bilgilerine göre en düşük emekli maaşı için ilave bir artış yapılması da gündemde.

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli değerlendirmelerde bulunmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Işıkhan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık. Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kulislerde konuşulan rakamlar