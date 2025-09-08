Son Mühür- CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınıp Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanması, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası öncesi CHP'deki parti içi iktidar mücadelesinin ilk adımı oldu.

Polis ablukasına rağmen geri adım atmayan ve demokrasi nöbeti için İstanbul il merkezini terk etmeyen CHP yönetimi, 15 Eylül'deki kurultay iptal davası sonrası için de olası bir mutlak butlan kararına karşı geri adım atmayacağını göstermiş oldu.

21 Eylül için 900'den fazla imza...



15 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden iktidara dönüşünün yolunu açabilecek olan mutlak butlan ihtimaline karşı Özgür Özel ve kurmayları 21 Eylül'de olağanüstü kongre için delegelerden 900'ün üzerinde imza toplamayı başarmıştı.



Masada hangi senaryolar var?



15 Eylül'deki kurultay iptal davasıyla ilgili iki senaryo konuşuluyor.

Bu senaryolardan ilkine göre davadan mutlak butlan kararının yanı sıra tüm kurultay delegelerinin görevi düşürülüp, 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayı boşa çıkarmak.

İkinci senaryoda ise 15 Eylül'deki davayı bir kez daha erteleyerek 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayda ne sonuç çıkara çıksın, bir sonraki duruşmada iptal etmek.



Mutlak butlan kararı çıkarsa...



Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Özgür Özel'in ''Biz haklıyız, biz çoğunluğuz, biz kazanacağız'' mesajıyla geri adım atmayacaklarını söylemesine rağmen olası bir mutlak butlan kararı sonrası kaosun en fazla 10-15 gün süreceğini ve tansiyonun sonrasında düşeceğini düşünüyor.

Özel ve arkadaşlarının CHP'de olası bir parti içi iktidar değişimi sonrası yeni bir parti için harekete geçeceğini düşünenlerin sayısı az değil. Bu durumda yeni bir parti kurmak değil, mevcut partilerden birine geçiş senaryoları konuşuluyor.



Mansur Yavaş ne yapacak?



Başkent kulislerinde Mansur Yavaş'ın parti içinde kaotik bir durum oluşması ve Özgür Özel'in yeni bir partiye geçmesi durumunda tarafsız kalacağı konuşuluyor. Yavaş'ın böyle bir tabloda hem Kılıçdaroğlu hem de Özel tarafına mesafe koyarak kendisine yeni bir yol haritası çizeceğine dair iddialar gündemde.