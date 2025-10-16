Ligde son 5 haftada 4 galibiyet elde eden Tire 2021 FK, güçlü bir çıkış yakalayarak Play-Off hattına girmeyi başardı.

Taraftar desteğini arkasına alarak çıkışını sürdürmek isteyen kırmızı-beyazlı ekip, kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mücadele Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda

İzmir derbisi niteliği taşıyan Tire 2021 FK – Altay mücadelesi, cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak. Tire temsilcisi, zorlu karşılaşmada taraftarlarını tribünlere davet etti.

Bilet fiyatları açıklandı

Tire 2021 FK yönetimi, maçın bilet fiyatlarını da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre:

Maraton tribünü: 250 TL

VIP tribün: 500 TL

Misafir (Altay) tribünü: 325 TL

Biletlerin kulübün resmi satış noktaları ve çevrim içi platformlardan temin edilebileceği bildirildi.

Altay zorlu deplasmanda umut arıyor

Zor günler geçiren Altay, düşme potasından uzaklaşmak için Tire deplasmanında galibiyet arayacak. Genç oyuncularla sahaya çıkması beklenen siyah-beyazlı ekip, moral motivasyonunu yeniden kazanmak istiyor.

Taraftarlardan yoğun ilgi bekleniyor

Hem Play-Off yarışındaki Tire 2021 FK hem de kümede kalma mücadelesi veren Altay için büyük önem taşıyan karşılaşmaya yoğun ilgi bekleniyor. İzmir futbolu için prestij niteliği taşıyan maçta tribünlerin dolması hedefleniyor.