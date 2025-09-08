Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden mahkeme kararıyla alınan Özgür Çelik,

''İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir.

İstanbul İl Başkanlığımız artık Genel Başkanımızın İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacaktır.

İstanbul’umuza hayırlı olsun.

Yol arkadaşlarımızla

Türkiye’mize selamlar...'' mesajıyla Gürsel Tekin'in polis zoruyla girdiği il binasıyla ilgili yeni gelişmeyi duyurmuştu.



CHP Genel Merkezi'nin, İstanbul İl Merkezi olarak Bahçelievler ilçe başkanlığı binasını yeni il binası adresi olarak tayin etmesinin ardından mahkeme kararıyla il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in atacağı adım merak konusu oldu.



Gerekirse 39 ilçe için adres değiştirilecek...



Gürsel Tekin'in yeni il binasın da polis zoruyla girme ihtimaline karşı Genel Merkezîn planı da belli oldu.

Başkent kulislerine göre CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini günlük olarak değiştirip Gürsel Tekin’i eğer yeni il binasına girmek isterse 39 gün boyunca İstanbul'un 39 ilçesinde farklı adrese göndermeyi planlıyor.

