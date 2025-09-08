Son Mühür- Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Balçova’daki saldırıda iki polisimiz şehit oldu”

Karamahmutoğlu, konuşmasına İzmir’in Balçova ilçesinde yaşanan saldırıyı hatırlatarak başladı.

“Ne yazık ki ülkece bizi yasa boğan acı bir haberle güne başladık.

İzmir’in Balçova ilçesindeki polis merkezine yapılan saldırıda 16 yaşındaki bir lise öğrencisinin açtığı ateş sonucu Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyoruz” dedi.

“Gençlerimizi korumalı ve sakınmalıyız”

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin okul çevrelerinde şiddet ve yasaklı maddeye karşı korunması gerektiğini vurgulayan Karamahmutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün güvenlik kuvvetlerine saldıran bir lise öğrencisinin varlığı, toplumun içine düştüğü şiddet sarmalının acı bir göstergesidir. Bu yalnızca kaba şiddet değil, ideolojiyle beslenmiş bir şiddettir.

Kindar bir zihniyetin çocuklarımızı zehirlemesine izin veremeyiz. Hiçbir çocuğumuzu kaybetmemeliyiz, her biri tek başına vatandır ve aynı özenle korunmalıdır.”

CHP’ye komisyon eleştirisi

Karamahmutoğlu, terörle ilgili oluşturulan komisyonda yer alan partilere yönelik eleştirilerini sürdürdü. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın “İmralı’ya gidilmesi halinde komisyondan çekiliriz” açıklamasına dikkat çekerek, “Bu açıklamayı takdir ve tebrik ediyoruz.

Aynı duruşu başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer muhalefet partilerinden de bekliyoruz. CHP, kurucusu olmadığı bir komisyonda bulunarak muhalefete muhalif olmaktan vazgeçmeli, Zafer Partisi ve İYİ Parti gibi gerçek muhalefet partilerinin safında yer almalıdır” dedi.

“Türk seçmeninin yüzde 68’i erken seçim istiyor”

Basın toplantısında erken seçim çağrısına da değinen Karamahmutoğlu, kamuoyu araştırmalarını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

“SER-AR’ın iki gün önce açıkladığı ankete göre Türk seçmeninin yüzde 68’i erken seçim istiyor. 25 yıllık AK Parti iktidarı artık sona yaklaşıyor.

Ne yaparsanız yapın, mukadderatınızı en fazla iki yıl daha sürdürebilirsiniz. Son sözü Türk seçmeni söyleyecek, o söz de aslında ilk söz olacaktır.”

“CHP’nin kendi iç meselelerine dahil olmuyoruz”

Karamahmutoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç tartışmalarına değinerek, “Biz Zafer Partisi olarak CHP’nin iç meselelerine taraf değiliz.

Ancak CHP seçmeninin iradesine saygı duyuyoruz ve bu iradenin siyasetin dışındaki müdahalelerle gölgelenmesine karşı çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.