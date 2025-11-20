Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Açık açık söylüyorum. Gerekirse alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya giderim." sözleri sonrası gözler Cuma günü toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi.

En az 5'te 3 çoğunlukla karar alacak olan komisyonda AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin üye sayısı karar için yeterli olsa da ana muhalefet partisi CHP'nin atacağı adım merak konusu.

Partide ana gündem İmralı...



Saygı Öztürk'ün, ''CHP'de oylama yapıldı. 11 üyeden 4'ü ziyarete evet dedi'' haberine CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den yalanlama gelmiş, İmralı ziyaretine yönelik CHP'de herhangi bir oylama yapılmadığı açıklanmıştı.

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven'in CHP Genel Merkezi kulislerinden edindiği bilgiye göre CHP'de ana gündem maddelerinden biri İmralı'ya yönelik ziyaret konusu. Bu bu konuda parti kurmaylarının ikiye bölündüğüne dair iddialar gündemde.

Murat Bakan'ın tavrına tepki var...



Ziyarete soğuk bakan isimler arasında Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın öne çıktığı belirtiliyor.

Bakan'ın parti temayüllerini zorladığına dair yorumların yapıldığı Genel Merkez'de asıl karar verici olan Özgür Özel'in kafasındaki planın da satır başları netleşiyor.

Kurultay sonrasına kalsın...



DEM Parti tabanıyla ters düşmek istemeyen Özgür Özel'in İmralı'ya ziyaret oylamasının 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39.Olağan Kurultay'dan sonra olmasını istediği ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sürecin geciktiği gerekçesiyle buna sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Gidecek isim kim olacak?



Cuma günü komisyonda yapılacak İmralı ziyareti oylamasında CHP'li 11 üyenin serbest bırakılması da ihtimaller arasında.

Komisyondan İmralı'ya ziyaret kararı çıkması halinde CHP'nin bir kişiyle temsil edileceği ve o ismin de büyük ihtimalle Sezgin Tanrıkulu ya da Okan Konuralp olacağı konuşuluyor.