Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile artan vergi yükleri, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 1,78 TL zam gelmesi beklenirken, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorin 60 TL’ye yaklaşıyor

Zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 60 TL seviyesine yaklaşacak. İstanbul’da motorin fiyatları Avrupa yakasında 57,63 TL, Anadolu yakasında ise 57,49 TL olarak görülüyor. Benzin fiyatları ise Avrupa yakasında 54,89 TL, Anadolu yakasında 54,73 TL seviyesinde.

Ankara/İzmir akaryakıt fiyatları

Ankara: Benzin 55,76 TL, Motorin 58,65 TL, LPG 27,60 TL

İzmir: Benzin 56,09 TL, Motorin 58,99 TL, LPG 56,82 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı üzerinden hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında açıklanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve güncel döviz kuru baz alınarak belirleniyor.