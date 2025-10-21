Son Mühür / Alper Temiz - Sasalı’da daha önce yapılmak istenen ve geçmişi 2008 yılına dek dayanan imar planlarının, aynı yıl içerisinde Çiğlililerin açtığı dava sonucunda yürütmesi durdurulmuştu. Mahkeme İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni imar planları hazırlamasını istemiş ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 defa imar planı hazırlayıp bakanlığa göndermesine rağmen bakanlık, eksikleri tamamlaması için planları tekrar Büyükşehir’e geri göndermişti.

2017 yılında ise 5 milyon 21 bin metrekare alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli yeni uygulama imar planları onaylanarak Çevre Şehircilik İzmir il müdürlüğü tarafından askıya çıkarılmıştı. Yeni hazırlanan imar planına ise arazi ve taşınmazları kıyı çizgisinde bulunan Çiğlililer topluca itiraz etmişti. Ancak hak sahiplerinin itirazlarını değerlendiren bakanlık İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden görüş istemiş, Büyükşehir itirazların haklı olmadığına karar vermişti. Bakanlık tüm itirazları reddetmiş ve yeni imar planlarını yürürlüğe koymuştu.

Yine aynı yıl, 2017’de TEMA Vakfı’nın açtığı dava sonucunda inşaat faaliyetleri durdurulan ve 2024 yılında da iptal edilen imar planları, 2024 yılı Ağustos ayında Çiğli Belediyesi meclis gündemine geldi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız yaptığı açıklamada, “Konu ile ilgili Büyükşehir'in yetkisini kullanarak ilgili daire başkanı ile de görüşerek 25 kurum görüşüyle birlikte Büyükşehir alacak takibini bizim planlama müdürümüz yapacak. Görüşler toplandıktan sonra mahkemenin iptal kararını göz önünde tutarak planlamada revizyon yapacağız” demişti. Çiğli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner’in ise, "Biz planı yapıyoruz, mahkeme bozuyor" açıklaması karşı Başkan Yıldız, "Bütün planları Büyükşehir yaptı. Çiğli Belediyesi dava süreçlerine dahil olmadı ancak bundan sonra dahil olacağız. Önce hak sahibi vatandaşın razı olması gerekiyor” demişti. 2025 yılı Ağustos meclisinde ise yeni Sasalı imar planları onaylanarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulmuştu.

Plan onaylanmadan SİT statüsü düşürüldü

Bölgenin sit statüsü yıllar içinde sık sık değişikliğe uğradı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2017’de başlattığı “İzmir ve Manisa İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” kapsamında bölge, “Doğal Sit – Kesin Korunacak Hassas Alan” olarak tescil edilmişti. Bu statü, Sasalı’da yapılaşmanın tamamen yasaklandığı anlamına geliyordu.

Ancak süreç 2024 ve 2025 yıllarında yön değiştirdi. 2024 Ağustos’unda Çiğli Belediyesi Meclisi’nde, 2017’de iptal edilen 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planları yeniden gündeme geldi. Planlar hem Çiğli Belediyesi hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak, son karar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlık, planlar için kesin kararını kamuoyuna açıklamadan önce 13 Ekim 2025 tarihli kararıyla Sasalı’nın sit statüsünü düşürdü. “Kesin Korunacak Hassas Alan” ifadesi kaldırıldı; bölge artık “Doğal Sit – Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ve “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi. Bu değişiklikle, “doğayı koruma” gerekçesiyle başlatılan süreç, bölgenin imar için en esnek statüye kavuşmasıyla sonuçlandı.