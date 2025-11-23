Son Mühür- CHP'de 28-30 Kasım Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun videolu mesajı parti içindeki iktidar kavgasını alevlendirdi.

Kısa zamanda 7 milyona yaklaşan izlenme sayısına ulaşan videolu mesajında Kılıçdaroğlu hem adı yolsuzluk iddialarına karışanlara tepki göstermiş hem de, İmralı'ya gidecek heyette CHP'nin olmama kararını eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu'nun İmralı ziyaretine yönelik eleştirileri geçmişte aynı konuda yaptığı bir konuşmayı yeniden gündeme taşıdı.



Asla görüşmem demişti...



Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan koltuğunda otururken Cüneyt Özdemir'e verdiği röportajda Abdullah Öcalan'la aynı masaya oturur musunuz? ''sorusuna,

''Hayır. Meşru olarak muhatap alacağınız halkın seçtiği milletvekilleri yok mu? Var. Gitsin onlar konuşsunlar. Beni ilgilendirmez. Bu sorunun çözüm yeri parlamentodur. En baştan beri bunu söyledim.'' açıklaması sosyal medyada gündem oldu.



Gözünün içine bakarak söylemek isterim...



Kılıçdaroğlu'nun Öcalan'la asla aynı masada oturmam sözlerine göndermede bulunan CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya,

''Umuyorum 39. KURULTAY yapılırken salonda olurlar.

Gözünün içine bakarak söylemek istediğim çok şey var.

Bugün Cumhuriyet Halk Partisi o gün kendisinin söylediği yerdedir. Kendisi kimin söylediği ve istediği yerde ben ona soracağım o da umuyorum cevaplar!'' hatırlatmasında bulunarak,

''Seneler boyunca verdiğim tüm emek, vakit dahil olmak üzere ne kadar hakkım varsa haram olsun sana.

Senelerce bu ülke bu hale gelirken yapamadığımız şeyler hata ya da eksik değil bilinçli tercihmiş.

Haram olsun haram.'' ifadeleriyle tepkisini gözler önüne serdi.

