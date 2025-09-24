Son Mühür- 31 Mart seçimlerinde İzmir'de CHP bayrağının dalgalanmadığı iki ilçeden biri olan Menemen'de hafta sonu kongre heyecanı yaşanacak.

Kongrede delegenin karşısına bir dönem için daha çıkmaya hazırlanan CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey kalabalık ve coşkulu bir partili grubuyla adaylığını açıkladı.

''Menemen yanlış hesaplar neticesinde 2021 yılında AKP’ye geçmiştir. O günden bugüne ilçemiz adeta yağmalanmıştır.'' diyen Hüseyin Özbey,

''Arsa ve Arazi zengini olan varlıklı Menemen Belediyesi’nin para eden taşınmazlarının tamamına yakını satılmıştır. Elde edilen gelirler ise doğru kullanılamamıştır. Elde edilen gelirler Lale Fidanlarına, Konserlere, eğlencelere, sanatçılara verilmiştir. Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon yapanları Menemen’e davet ediyorum. Yüzlerce sanatçı ile konserler verildi. 1 tane soruşturma açıldı mı?'' siye sordu.



Savcılığa suç duyurusunda bulunduk...



''İlçemizde İmar usulsüzlükleri almış başını gitmiş, 5 Katlı alana 13 kat – 15 Kat – 17 katlı inşaat ruhsatları veriliyor. İlçemizde 40 dairelik araziye 150 daire yapılıyor.'' diyen Özbey,

''Rant ve usulsüzlükler, Rüşvet konuları ilçemizde sıradan bir hal almıştır. Kayıtsız kalmadık. Belediye Meclis Üyelerimiz ile birlikte Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurularında bulunduk.'' dedi.



Menemen'i halkımıza geri kazandıracağız...



''Cumhuriyet Halk Partisi bugün ülkemizin de ilçemizin de birinci partisidir.'' diyen Hüseyin Özbey,

''Şimdi önümüzde bir tercih vardır: ya geçmişteki hataları ve koltuk sevdasını sürdürecek olanlarla yol yürüyeceğiz ya da Menemen ve Tüm Türkiye’yi CHP’nin kalesi yapmak için omuz omuza mücadele edeceğiz. Bizim tercihimiz nettir: Menemen’i halkımıza geri kazandıracağız.'' mesajı verdi.